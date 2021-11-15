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В Татарстане сегодня местами метель и до -14 градусов

05:20, 15.11.2021
В Татарстане сегодня местами метель и до -14 градусов
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 15 ноября, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Гидрометцентр РТ.

На территории республики пройдет небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах днем пройдет метель. Ветер южный с переходом на северо-восточный умеренный. На дорогах образуется гололедица.

Минимальная температура воздуха утром составит от -5 до -10 градусов, в восточных районах может опуститься до -14. Днем температура будет составлять от -3 до -8 градусов.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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