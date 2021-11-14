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В Татарстане от коронавируса скончались еще девять человек

18:16, 14.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса скончались еще девять человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились девять новых случаев смерти от коронавируса, об этом сообщили в ресубликанском оперштабе.

Скончались мужчины 1937, 1951 , 1955 и 1971 годов рождения, а еще женщины 1941, 1942, 1951, 1955, 1958 годов рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 14 ноября в Татарстане зарегистрированы 1 122 летальных случая.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня коронавирус выявили у 264 татарстанцев.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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