В Татарстане от коронавируса скончались еще девять человек

В Татарстане подтвердились девять новых случаев смерти от коронавируса, об этом сообщили в ресубликанском оперштабе.

Скончались мужчины 1937, 1951 , 1955 и 1971 годов рождения, а еще женщины 1941, 1942, 1951, 1955, 1958 годов рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 14 ноября в Татарстане зарегистрированы 1 122 летальных случая.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня коронавирус выявили у 264 татарстанцев.

Маргарита Головатенко