WSJ: у России есть компромат против американской элиты

Россия располагает компроматом против властей США, который делает их уязвимыми, и способна влиять на выборы в Штатах, такое мнение выразил в одном из материалов обозреватель американской газеты The Wall Street Journal.



«Либо демократическая администрация скрыла от общественности известную русским информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели к тому, что Белый дом в 2016 году достался Трампу», — приводит цитату обозревателя «РИА Новости».

Такие выводы обозреватель сделал, анализируя действия главы ФБР Джеймса Коми во время президентской предвыборной кампании 2016 года.

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Журналист считает, что при обнародовании эта информация «грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов».

Магарита Головатенко