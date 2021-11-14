WSJ: у России есть компромат против американской элиты
Россия располагает компроматом против властей США, который делает их уязвимыми, и способна влиять на выборы в Штатах, такое мнение выразил в одном из материалов обозреватель американской газеты The Wall Street Journal.
«Либо демократическая администрация скрыла от общественности известную русским информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели к тому, что Белый дом в 2016 году достался Трампу», — приводит цитату обозревателя «РИА Новости».
Такие выводы обозреватель сделал, анализируя действия главы ФБР Джеймса Коми во время президентской предвыборной кампании 2016 года.
Журналист считает, что при обнародовании эта информация «грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов».
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