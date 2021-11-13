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На трассе М-7 в Татарстане произошло массовое ДТП

20:46, 13.11.2021
На трассе М-7 в Татарстане произошло массовое ДТП
Фото: кадр видео

На трассе М-7 в Елабужском районе Татарстана произошло массовое ДТП — в аварии пострадали как минимум пять автомобилей, сообщили очевидцы в соцсетях.

На кадрах, выложенных пользователями, видно, что на трассе образовалось скопление легковых и грузовых автомобилей. Перед ними выставлен аварийный знак. Правая полоса трассы полностью забита автомобилями, объезжающими затор.

Информации о пострадавших нет.

За прошедшие сутки в Татарстане из-за использования летних шин произошли две аварии, в результате которых погибли водители. Первое смертельно ДТП произошло в Альметьевском районе республики, второе — в Челнах.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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