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В Татарстане из-за летних шин за сутки погибли два водителя

16:32, 13.11.2021
В Татарстане из-за летних шин за сутки погибли два водителя
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Татарстане из-за использования летних шин произошли две аварии, в результате которых погибли водители, сообщает УГИБДД МВД по РТ.

Первое смертельно ДТП произошло в Альметьевском районе республики. 20-летний водитель выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик. Летняя резина была установлена на задних колесах авто.

Вторая авария произошла в Челнах. 28-летний водитель Honda, на которой была установлена летняя резина, врезался в бордюр, из-за чего автомобиль перевернулся. Мужчина скончался на месте.

Фото: Росавтодор (архив)

ГИБДД напомнила жителям Татарстана о важности подготовки автомобиля к зимнему периоду. Как отметил заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов, небрежность в этом вопросе может обернуться трагедией.

Вчера в Набережных Челнах на пешеходном переходе проспекта Фоменко-Гостева сбили 9-летнюю девочку. Такое происходит не в первый раз, а горожане называют этот перекресток «злосчастным».

Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан

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