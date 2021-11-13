В Татарстане подвели предварительные итоги Всероссийской переписи населения

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Уже завтра завершается Всероссийская перепись населения. Предварительные итоги ее проведения в Татарстане подвела руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Наталья Гатауллина.



В 2021 году впервые жители могли выбрать формат участия: пройти перепись через портал государственных услуг, посетить стационарные участки или МФЦ или традиционным способом — при обходе переписчиками. Основная масса татарстанцев выбрала очный способ проведения переписи. Но немалый процент граждан выбрал онлайн-формат.

Как отметила Гатауллина, были опасения, касающиеся сложного периода проведения переписи. Но они не оправдались — население принимало участие достаточно активно, сообщают новости телеканала ТНВ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил организацию переписи населения в республике.

Маргарита Головатенко