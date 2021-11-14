Фурсенко оценил ЕГЭ: «Это совсем не угадайка»

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко оценил Единый государственный экзамен. Он заявил, что ЕГЭ — это «не способ выявления самого талантливого» человека, а уровень испытаний, который демонстрирует возможность учиться дальше.

Фото: commons.wikimedia.org

«Сегодня это совсем не угадайка. Это просто письменная работа. Как любая работа, которая носит широкий характер, она имеет свои плюсы и минусы», — сказал Фурсенко (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, ЕГЭ постоянно совершенствуется и это не самый сложный экзамен, так как в нем нет субъективной оценки.

Рособрнадзор намерен вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике для одиннадцатиклассников, планирующих получить аттестат об окончании школы.



Ольга Шагиева