Депутат Госдумы Ольга Павлова предложила создать кафедру фехтования в татарстанской академии спорта

Депутат Госдумы России от Татарстана Ольга Павлова предложила создать кафедру фехтования в татарстанской академии спорта. Инициатива прозвучала на пресс-конференции в республиканской спортивной школе олимпийского резерва по фехтованию, которую посетили участники олимпийской команды.

Присутствующие поздравили Марту Мартьянову, которая завоевала «золото» на олимпиаде в Токио, а также обсудили важность развития спорта и поддержки тренеров.

«Огромное счастье, огромная радость переполняют нас сегодня. С большой уверенностью могу сказать, что вся страна болела за Марту. Было сложно и было тяжело, но главное — это продолжение традиций. Именно Татарстан смог дать такую мощную, сильную и уверенную молодую спортсменку. Мы можем по-настоящему гордиться нашей чемпионкой!» — сказала Павлова.

Депутат выразила мнение, что при академии спорта должна появиться кафедра фехтования и подняла вопрос о доплатах к пенсиям тренеров, воспитавшим олимпийских чемпионов: «Мы долго бились и наконец-то внесли закон о том, чтобы тренеры получили эту доплату. Наш спортивный Татарстан еще покажет себя!»

Сборная России 29 июля обыграла команду Франции в финале командных соревнований рапиристок в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио. Уроженка Казани Марта Мартьянова стала олимпийской чемпионкой. Девушка в ходе поединка получила травму, но продолжила выступления с повреждением.

