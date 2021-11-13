В Набережных Челнах на капремонт здания на набережной выделят 15 млн рублей

Главстрой Татарстана объявил тендер на капремонт здания №35, расположенного на набережной им. Габдуллы Тукая в Набережных Челнах. Начальная цена договора — 15 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет.

В число основных объектов строительства входят ремонтно-отделочные работы, водоснабжение и канализация, электромонтажные работы, а также утилизация строительного мусора и др. Услугу необходимо оказать с даты заключения контракта по 31 января 2022 года.

Фото: Максим Платонов

Заявки на участие принимаются до 19 ноября. Электронный аукцион состоится в тот же день.

Недавно Главстрой РТ объявлял тендер на капремонт театра кукол «Экият» в Казани. На эти цели предусмотрели более 150 млн рублей.

Диана Жиленкова