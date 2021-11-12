ТНВ разыгрывает робот-пылесос среди прошедших перепись населения граждан

Телеканал ТНВ разыгрывает робот-пылесос среди тех, кто прошел перепись населения. Конкурс стартовал 5 ноября. На сегодняшний день в нем приняли участие более 3600 человек.

Условия розыгрыша просты:

1. Участнику необходимо подписаться на аккаунты @tvtnv и @newstnv;

2. Сделай репост этого поста к себе в сторис, отметив аккаунты из первого пункта;

3. Также необходимо написать в комментариях к посту «участвую».

Итоги конкурса будут подведены уже 15 ноября. Всем желаем удачи!

Напомним, до окончания Всероссийской переписи населения, стартовавшей 15 октября, осталось 4 дня. Татарстан оказался в числе регионов с наиболее активными темпами переписи населения.

Срок акции: с 5 ноября по 15 ноября 2021 года.

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