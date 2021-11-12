В КДМЦ Набережных Челнов привили от гриппа почти 10 тысяч детей
В КДМЦ Набережных Челнов привили почти 10 тысяч детей с начала кампании по вакцинации. Об этом сообщается на сайте мэрии автограда.
В ведении детской поликлиники КДМЦ находятся 24 дошкольных образовательных учреждения, девять школ, одна гимназия и училище искусств. В этом сезоне для вакцинации медики используют отечественную вакцину «Ультрикс квадри».
Сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что в республике начали регистрировать первые случаи гриппа. Выделено 11 вирусов гриппа: восемь случаев штамма АH3N2 и три нетипируемых штамма.
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