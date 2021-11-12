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В Татарстане начали выявлять грипп — он пришел раньше, чем обычно

10:33, 12.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане начали выявлять грипп — он пришел раньше, чем обычно
Фото: Максим Платонов

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что в республику пришел грипп:

— В этом году мы регистрируем находки гриппа с середины ноября. Это такой несколько неблагоприятный признак. Ранее первые находки отмечались в начале декабря.

Всего выделено 11 вирусов гриппа: 8 случаев штамма АH3N2 и три нетипируемых штамма.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина недавно сообщила, что ведомство ожидает новые штаммы вируса гриппа, с которыми не сталкивались очень давно.

— Есть серьезная уверенность в части того, что если, вы помните, у нас в прошлом году не было больных гриппом, то в этом году с большой вероятностью такие пациенты появятся. И нужно понимать, что в сочетании с COVID-19 вирус гриппа представляет для человек крайне агрессивный вариант, — отметила Патяшина.

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