В Татарстане начали выявлять грипп — он пришел раньше, чем обычно
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что в республику пришел грипп:
— В этом году мы регистрируем находки гриппа с середины ноября. Это такой несколько неблагоприятный признак. Ранее первые находки отмечались в начале декабря.
Всего выделено 11 вирусов гриппа: 8 случаев штамма АH3N2 и три нетипируемых штамма.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина недавно сообщила, что ведомство ожидает новые штаммы вируса гриппа, с которыми не сталкивались очень давно.
— Есть серьезная уверенность в части того, что если, вы помните, у нас в прошлом году не было больных гриппом, то в этом году с большой вероятностью такие пациенты появятся. И нужно понимать, что в сочетании с COVID-19 вирус гриппа представляет для человек крайне агрессивный вариант, — отметила Патяшина.ОбществоМедицина Татарстан
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