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Песков: «Россия ни для кого не представляет угрозы»

13:59, 12.11.2021
Песков: «Россия ни для кого не представляет угрозы»
Фото: pxhere.com

Силы Североатлантического альянса активно и напористо действуют вблизи границ России. Москва продолжит хеджировать риски, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что «Россия ни для кого не представляет угрозы». Силы НАТО весьма активно и напористо действуют вблизи российских границ, будь то воздух, вода или суша, пишет RT.

Фото: pxhere.com

На этой неделе в Минобороны заявили, что Черноморский флот России контролирует действия американских кораблей в Черном море. США формируют многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы, отмечали в военном ведомстве. Также там подчеркнули, что действия Америки нацелены на военное освоение территории Украины.

Татьяна Леухина
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