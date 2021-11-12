Татарстан присоединился к ESG-платформе ВТБ

Сегодня Республика Татарстан и ВТБ подписали сотрудничество в ESG-сфере. Об этом сообщается на сайте президента РТ. Подписание произошло в ходе встречи президента республики Рустама Минниханова и заместителя президента — председателя правления ВТБ Дениса Бортникова. Встреча прошла в Доме правительства РТ.

Партнерство в ESG-сфере подразумевает взаимодействие в разных сферах, таких как реализация социально ориентированных и экологически значимых проектов, развитие комфортной городской среды, организация выпуска региональных «зеленых» облигаций, развитие цифровизации доступа к банковским и нефинансовым сервисам, выработка рекомендаций по улучшению профиля компаний в части устойчивого развития.

На встрече Минниханов подчеркнул, что ВТБ давно реализует совместные проекты с республиканскими предприятиями. Особое внимание уделяется работе с малым и средним бизнесом и программам господдержки.

В рамках ESG-платформы банк поддерживает сферу здравоохранения Татарстана и региональные экологические и образовательные проекты.

Фото: tatarstan.ru

В октябре Рустам Минниханов и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заключили соглашение о сотрудничестве властей Татарстана с ПАО «ЛУКОЙЛ». Планируется строительство новых и реконструкция действующих автозаправочных станций.



Дарья Акимова