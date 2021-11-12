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Главгосэкспертиза одобрила переустройство газопроводов для строительства М-12 в Татарстане

12:37, 12.11.2021
Главгосэкспертиза одобрила переустройство газопроводов для строительства М-12 в Татарстане
Фото: gge.ru

Главгосэкспертиза России одобрила проекты переустройства двух газопроводов в Апастовском и Кайбицком районах Татарстана для строительства трассы М-12. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На этапе 7.11 пройдет переустройство газопровода-отвода диаметром 325 мм к газораспределительной станции в селе Шигаево. Также в проекте включили строительство перехода трассы трубопровода через автомобильную дорогу I категории, которое будет выполнено открытым способом с устройством защитного футляра.

Фото: t.me/government_rus (архив)

Также будет переустроен газопровод-отвод к районному центру Большие Кайбицы. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесТранспортИнфраструктура Татарстан

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