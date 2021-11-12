Главгосэкспертиза одобрила переустройство газопроводов для строительства М-12 в Татарстане

Главгосэкспертиза России одобрила проекты переустройства двух газопроводов в Апастовском и Кайбицком районах Татарстана для строительства трассы М-12. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На этапе 7.11 пройдет переустройство газопровода-отвода диаметром 325 мм к газораспределительной станции в селе Шигаево. Также в проекте включили строительство перехода трассы трубопровода через автомобильную дорогу I категории, которое будет выполнено открытым способом с устройством защитного футляра.



Фото: t.me/government_rus (архив)

Также будет переустроен газопровод-отвод к районному центру Большие Кайбицы. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Татьяна Леухина