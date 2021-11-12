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Группа iMARS займется продвижением бренда «Хаят Россия»

12:10, 12.11.2021

Коммуникационная группа iMARS будет продвигать компанию «Хаят Россия» на локальном рынке, благодаря победе в тендере на абонентское обслуживание.

В условия тендера входит пресс-офис и социальные сети корпоративного бренда, выстраивание имиджа ряда продуктовых линеек, сопровождение программ ESG и маркетинговых инициатив, пояснили в iMARS.

Мы воодушевлены перспективами сотрудничества и уверены, что сможем наилучшим образом использовать наш многолетний опыт работы с международными FMCG-брендами, локализующими производство в России. Мы также будем рады возможности совместно работать над продвижением экологических и социальных инициатив

«Хаят — один из лидеров рынка бумажно-гигиенической продукции России. Мы воодушевлены перспективами сотрудничества и уверены, что сможем наилучшим образом использовать наш многолетний опыт работы с международными FMCG-брендами, локализующими производство в России. Мы также будем рады возможности совместно работать над продвижением экологических и социальных инициатив, поскольку тема устойчивого развития и социальных инвестиций находится на острие повестки как головной Группы компаний «Хаят», так и ее российского подразделения», — прокомментировала Елена Грозная, партнер iMARS.

Справка

Основанная в Турции группа компаний «Хаят» — Hayat Kimya Sanayi A.S. CJS Company — работает в сегменте FMCG с 1987 года. Специализируется на производстве чистящих и моющих средств, санитарно-гигиенической бумажной продукции, средств гигиены.

Дочерние предприятия компании расположены в странах Ближнего Востока, Восточной Европы и Африки.

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