Группа iMARS займется продвижением бренда «Хаят Россия»
Коммуникационная группа iMARS будет продвигать компанию «Хаят Россия» на локальном рынке, благодаря победе в тендере на абонентское обслуживание.
В условия тендера входит пресс-офис и социальные сети корпоративного бренда, выстраивание имиджа ряда продуктовых линеек, сопровождение программ ESG и маркетинговых инициатив, пояснили в iMARS.
Мы воодушевлены перспективами сотрудничества и уверены, что сможем наилучшим образом использовать наш многолетний опыт работы с международными FMCG-брендами, локализующими производство в России. Мы также будем рады возможности совместно работать над продвижением экологических и социальных инициатив
«Хаят — один из лидеров рынка бумажно-гигиенической продукции России. Мы воодушевлены перспективами сотрудничества и уверены, что сможем наилучшим образом использовать наш многолетний опыт работы с международными FMCG-брендами, локализующими производство в России. Мы также будем рады возможности совместно работать над продвижением экологических и социальных инициатив, поскольку тема устойчивого развития и социальных инвестиций находится на острие повестки как головной Группы компаний «Хаят», так и ее российского подразделения», — прокомментировала Елена Грозная, партнер iMARS.
Справка
Основанная в Турции группа компаний «Хаят» — Hayat Kimya Sanayi A.S. CJS Company — работает в сегменте FMCG с 1987 года. Специализируется на производстве чистящих и моющих средств, санитарно-гигиенической бумажной продукции, средств гигиены.
Дочерние предприятия компании расположены в странах Ближнего Востока, Восточной Европы и Африки.
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