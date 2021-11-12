Суд обязал татарстанца начать выплачивать долг по алиментам, переваливший за 700 тысяч рублей

Альметьевская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя — суд признал его виновным в неуплате алиментов, сообщил помощник старшего прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Долг по алиментам перевалил за 700 тысяч рублей: мужчина копил долг с 2017 года. Теперь подсудимый должен ежемесячно выплачивать средства на содержание несовершеннолетних детей в размере 1/3 заработка или иного дохода.

Виновному назначили восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: прокутатура РТ

В Татарстане за первое полугодие 2021-го судебные приставы взыскали более 236 млн рублей алиментов, что на 116 млн рублей больше прошлогоднего значения. За неуплату алиментов более 12 тыс. человек ограничили в выезде за пределы России, более 2 тысяч неплательщиков — в праве на управление транспортом. С начала года приставы составили 918 актов описи и ареста имущества неплательщиков.

Маргарита Головатенко