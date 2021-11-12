В Нижнекамске построят приют для бездомных животных

В Нижнекамске собираются строить приют для бездомных собак, сообщил руководитель исполкома Нижнекамского муниципального района Рамиль Муллин, отвечая на вопрос о проблеме с бродячими собаками в городе.



По словам руководителя исполкома, город включили в республиканскую программу. Нижнекамск может стать одним из трех городов, которым выделят средства на строительство приюта. На первом этапе планируется возвести приют на 150—200 собак. Власти уже определили его расположение. Если эксперимент будет успешным, приют расширят.

«Надо повышать культуру — бездомных собак не должно быть. Если человек взял на себя такую ответственность — завел животное, он должен за него отвечать», — приводит слова Муллина «НТР-24».

Фото: kzn.ru

В Казани с июля на единый телефон для заявок на отлов бездомных собак поступила 1 901 заявка. По ним отловили 614 животных.

Маргарита Головатенко