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Казанцы с начала июня оставили 1901 заявку на отлов бездомных собак

13:44, 13.10.2021
Казанцы с начала июня оставили 1901 заявку на отлов бездомных собак
Фото: kzn.ru

В Казани с июля на единый телефон для заявок на отлов бездомных собак поступила 1901 заявка. По ним отловили 614 животных, рассказали сегодня в комитете ЖКХ исполкома города.

Всего с начала года по разным каналам принято 5 610 заявок на отлов собак, по которым отловлено 3 717 животных. Собаки проходят вакцинацию от заболеваний, дегельминтизацию и стерилизацию. Их содержат в приюте «Зооцентр», сотрудники которого ищут им владельцев.

Оставить обращение об отлове бездомных собак казанцы могут по номеру телефона +7(843)222-04-44 круглосуточно, без выходных.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Альметьевске после вмешательства прокуратуры бездомных собак с детской площадки поместили в приют.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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