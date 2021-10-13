Казанцы с начала июня оставили 1901 заявку на отлов бездомных собак

В Казани с июля на единый телефон для заявок на отлов бездомных собак поступила 1901 заявка. По ним отловили 614 животных, рассказали сегодня в комитете ЖКХ исполкома города.

Всего с начала года по разным каналам принято 5 610 заявок на отлов собак, по которым отловлено 3 717 животных. Собаки проходят вакцинацию от заболеваний, дегельминтизацию и стерилизацию. Их содержат в приюте «Зооцентр», сотрудники которого ищут им владельцев.

Оставить обращение об отлове бездомных собак казанцы могут по номеру телефона +7(843)222-04-44 круглосуточно, без выходных.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Альметьевске после вмешательства прокуратуры бездомных собак с детской площадки поместили в приют.



Ольга Шагиева