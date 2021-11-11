Как идет вакцинация в различных районах Татарстана — видео

В Буинске работают мобильные пункты по вакцинации горожан от COVID-19. Помимо поликлиник, они функционируют в четырех точках города, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

А в Заинске ежедневно прививаются порядка 600 человек. В общей сложности процедуру прошли 63% населения. Прививку можно сделать в четырех медицинских учреждениях города.

Активно прививаются жители и в Нижнекамске. В городе функционируют четыре прививочных пункта, а в отдаленные деревни выезжают мобильные бригады. В районе иммунизировались около 100 тысяч человек (37% населения).

В Нурлате на этой неделе стали работать четыре дополнительных пункта вакцинации. В различные поселения отправляются выездные бригады. Прививку сделали почти 23 тысячи жителей (41% населения).

Кроме того, медики выезжают прямо на предприятия и в организации, чтобы сотрудники могли пройти процедуру практически не отрываясь от рабочего процесса.

Диана Жиленкова