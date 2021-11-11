На дорогах в Казани образовались 8-балльные пробки

В Казани на дорогах образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 16.35.

Заторы наблюдаются на улице Николая Ершова, Вишневского, Пушкина, Амирхана Еники, Технической, Габдуллы Тукая, Гвардейской, Родины. Сильно затруднено движение на улицах Нурсултана Назарбаева, Академика Сахарова, Мамадышском тракте.

Пробки наблюдаются также на улицах Лево-Булачной, Татарстан, Марселя Салимжанова и других.

Обычно в это время пробки на казанских дорогах в пределах 4-5 баллов. Однако сегодня в городе выпал снег, из-за чего уже днем начали образовываться заторы. Этому способствуют и аварии.

Татьяна Демина