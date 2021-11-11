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Парламент Чечни предложил запретить СМИ указывать национальность и вероисповедание преступников

16:35, 11.11.2021
Парламент Чечни предложил запретить СМИ указывать национальность и вероисповедание преступников
Фото: yandex.ru/maps

Парламент Чечни решил внести в Госдуму РФ проект поправок в закон о СМИ, предложив ввести запрет на распространение в них сведений о национальности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что распространение сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств добропорядочных граждан и верующих людей, не имеющих отношения к преступности.

Автором проекта является председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Предлагается предусмотреть административную ответственность за распространение сведений о национальности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений в СМИ.

В мае после трагедии в казанской гимназии №175 директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить освещение информации о преступниках, которые совершили массовое убийство. В обращении он отметил, что после стрельбы в столице Татрстана, как и после атаки на школу в Керчи, в СМИ и соцсетях начали активно распространяться данные о преступниках: имена, фотографии, подробности личной жизни.

Дарья Акимова
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