Парламент Чечни предложил запретить СМИ указывать национальность и вероисповедание преступников

Парламент Чечни решил внести в Госдуму РФ проект поправок в закон о СМИ, предложив ввести запрет на распространение в них сведений о национальности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что распространение сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств добропорядочных граждан и верующих людей, не имеющих отношения к преступности.

Автором проекта является председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Предлагается предусмотреть административную ответственность за распространение сведений о национальности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений в СМИ.



В мае после трагедии в казанской гимназии №175 директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить освещение информации о преступниках, которые совершили массовое убийство. В обращении он отметил, что после стрельбы в столице Татрстана, как и после атаки на школу в Керчи, в СМИ и соцсетях начали активно распространяться данные о преступниках: имена, фотографии, подробности личной жизни.



Дарья Акимова