Исследование: Казань заняла шестое место в рейтинге самых снежных городов

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань оказалась на шестом месте в рейтинге самых снежных городов. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс.Погода».

Снег в столице Татарстана идёт в среднем 114 дней. Обычно последний снег выпадает в апреле. Общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 116 см. И по этому показателю Казань занимает 6-е место среди российских городов-миллионеров.

Фото: realnoevremya.ru

Если представить, что над всей территорией города осадки выпадают равномерно, получится, что на Казань ложится примерно 68 млн «КамАЗов» снега. Он лежит около 150 дней и начинает таять обычно во второй половине апреля.

Вчера профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал «Реальному времени», что Казань может покрыться снегом уже на этой неделе. Какая зима ждет татарстанцев — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина