В Музее естественной истории РТ стартует проект «Школа юного палеонтолога»

В Казани открывается «Школа юного палеонтолога», которая расположится в Музее естественной истории Татарстана (подразделение музея-заповедника «Казанский Кремль»). Принять участие в проекте смогут городские школьники. Об этом сообщает мэрия города.

На занятиях ребята смогут узнать о природе ископаемых организмов, познакомятся со вкладом ученых в науку об окаменелостях. Расписание занятий можно узнать в instagram-аккаунте музея. Необходима предварительная запись.

Фото: kazan-kremlin.ru

Весной сообщалось, что государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» занял первое место в рейтинге посещаемости музеев России за 2020 год. Так, его посетили свыше 1,8 млн человек.

Диана Жиленкова