Казанский Кремль оказался на первом месте в рейтинге посещаемости музеев России

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» оказался на первом месте в рейтинге посещаемости музеев России за 2020 год. Список подготовило издание The Art Newspaper Russia.

В прошлом году его посетили более 1,8 млн человек. Падение посещаемости, по сравнению с 2019 годом, составило 37%.

Фото: realnoevremya.ru

Вторым музеем по посещаемости в 2020 году стал Государственный музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде. Там побывали 1,7 млн человек. Замыкает тройку лидеров музей-заповедник «Петергоф». Там побывали более 1,5 млн человек.



В Казанском Кремле, в Музее естественной истории Татарстана, открыли выставку «Великая Отечественная война и Вторая мировая война в миниатюре». В экспозиции 12 диорам — композиций, связанных единой идеей, сюжетом и антуражем, а также виньетки и просто отдельные образцы военной техники, не только советской, но и немецкой: самолеты, танки, пушки и корабли, а также авторские фигурки солдат. Все они выполнены в масштабе 1 к 35.