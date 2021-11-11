Шагиахметов поздравил экономистов Татарстана с профессиональным праздником

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов поздравил экономистов республики с профессиональным праздником. Он отметил, что именного благодаря их работе в регионе появляются новые высокотехнологичные производства, рабочие места и создаются условия для повышения уровня доходов граждан.

«В последние годы мы работаем в условиях беспрецедентного вызова для экономики страны. Ваш профессионализм, беззаветное служение делу, верность убеждениям, ежедневный труд, безусловно, помогают преодолевать трудности и двигаться вперед», — говорится в поздравлении от лица Шагиахметова.



Фото: Илья Репин (архив)

День экономиста в России ежегодно отмечается 11 ноября. Указ о праздновании профессионального праздника специалистов в экономической сфере издали в 2015 году.

Татьяна Демина