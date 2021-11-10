Из бюджета Казани на закупку книг для библиотек дополнительно направят 10 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани пополнят книжный фонд библиотек. На эти цели из городского бюджета дополнительно направят 10 миллионов рублей, сообщается на сайте мэрии города.

Директор Централизованной библиотечной системы Казани Резеда Исмагилова рассказала, что выделенных на закупку книг 6 миллионов рублей не хватает. По ее словам, сейчас в библиотеки заказывают классическую литературу, к которой у жителей города большой интерес.

— Еще начала переиздаваться детская литература. Мы следим за всем этим, но не всегда есть возможность вовремя комплектовать библиотеки, — добавила Исмагилова.

Фото: Максим Платонов (архив)

Этим летом казанские власти объявили о плане сделать библиотеки города полноценными общественными пространствами, доступными и привлекательными. Для этого они планировали пересмотреть режимы их функционирования, в том числе перевести некоторые из них на работу без выходных.



Татьяна Демина