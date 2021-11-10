Госархив Татарстана еще не переехал в новое здание, но там уже затеяли ремонт

110 миллионов на ремонт министерств Татарстана

Как стало известно «Реальному времени», на ремонт зданий министерств в Казани готовы выделить без малого 110 миллионов рублей бюджетных денег. Ремонтные работы запланированы в зданиях Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ по ул. Кремлевской, 13 и по ул. Дзержинского, 10. На эти цели уйдет большая часть выделенной суммы — почти 70 миллионов рублей.

На них обновят фасады зданий, отремонтируют кровлю, окна, установят кондиционеры. Внутри зданий заменят потолки, полы и двери. Завершить работы необходимо до 29 мая 2022 года.

В разы меньше обойдется завершение капитального ремонта здания Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ по ул. Волгоградской, 47. Республика готова выделить на эти работы сумму более чем в 28 миллионов рублей. За эти деньги в здании татарстанского Минтруда до конца мая следующего года проведут электромонтажные работы, выполнят облицовку стен третьего и девятого этажей, установят подвесные потолки из гипсокартонных листов и противопожарные двери, обновят полы, систему пожарной безопасности и т.д.

Внутри зданий заменят потолки, полы и двери. Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Еще почти 10 миллионов потребуется, чтобы привести в порядок кровлю административного здания Министерства экологии и природных ресурсов РТ по ул. Павлюхина, 75. Там к тому же нужно обновить штукатурку фасадов, отремонтировать верхний и нижний карнизы главного и дворового фасадов. Фасад также потребуется покрасить.

Внутри здания Минэкологии РТ необходимо покрасить стены, дверные и оконные откосы, заменить светильники в офисных помещениях, восстановить потолочные панели. Кроме того, потребуется утеплить чердак. Работы нужно завершить до Нового года — до 31 декабря 2021-го.

Кто займется работами, пока неизвестно. Подрядчика, который готов привести в порядок здания республиканских ведомств, ищет Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

Внутри здания Минэкологии РТ необходимо покрасить стены, дверные и оконные откосы, заменить светильники в офисных помещениях. Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Ремонт Госархива обойдется всего в 1,5 миллиона

Из почти 110 миллионов незначительную, по сравнению со стоимостью работ на других объектах, сумму выделяют на ремонт в новом здании Государственного архива РТ в поселке Столбище Лаишевского района. Она составляет 1,5 миллиона рублей.

В документации Главинвестстроя РТ указано, что, помимо ремонта в здании Госархива, потребуется приобрести для него некое оборудование. Судя по документации, речь идет о серверном оборудовании, стоимость которого оценивается в 431 тысячу рублей. Остальную сумму из 1,5 миллиона направят на строительно-монтажные работы.

Ремонт в здании Госархива необходимо завершить до 30 апреля 2022 года. Напомним, он должен переехать из Казани в Столбище уже в середине следующего месяца. К 15 декабря помещения на Сибирском тракте и улице 8 Марта освободят.

Комплекс достроили в январе и отдали учреждению, так как у нынешнего руководства Росреестра появилась идея полностью перейти на электронный документооборот. Фото: tatarstan.ru

В Столбище Госархиву РТ отведено здание площадью в 15 тысяч «квадратов», что на 5 тыс. кв. метров больше прежнего места обитания. Комплекс достроили в январе и отдали учреждению, так как у нынешнего руководства Росреестра появилась идея полностью перейти на электронный документооборот.



На 25 км от прежнего «дома» сначала переедут архивы с ул. 8 Марта и архив аудиовизуальных документов на Сибирском тракте, а следом и хранилища на ул. Кремлевской и один корпус на ул. Декабристов. Сохранится новый филиал второго корпуса на ул. Декабристов, 4.

Переезд Госархива РТ вызвал недовольство у казанцев. Те даже направили письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В послании с 354 подписями горожане, среди которых есть краеведы, экскурсоводы и 76 ученых, указали, что «существуют отрасли исследований, для которых принципиально важно рассмотрение оригиналов документов, а не их цифровых копий».



Горожане указали, что «существуют отрасли исследований, для которых принципиально важно рассмотрение оригиналов документов, а не их цифровых копий». Фото: Госархив РТ

Некоторых авторов письма власти впоследствии пригласили на встречу. Руководство Государственного комитета РТ по архивному делу разъяснило активистам, что пользователям архива вовсе не придется ездить за пределы Казани, так как в городе останутся читальные залы на ул. 8 Марта. Вместе с этим примерно до апреля продолжит работу читальный зал на улице Декабристов. Для тех, кто захочет посетить здание в Столбище, специально организуют неподалеку от здания Госархива остановку электропоезда.



Как сообщила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова, переездом Госархива занимается специализированная организация. Она уже работала с Росархивом, Министерством обороны РФ и некоторыми другими крупными ведомствами.

— Наши сотрудники работают вместе с представителями данной организации. Никакой утери здесь быть не может. Каждая тара, в которую складывается по две коробки, будет опломбирована. Опломбирован будет и транспорт. Его сопровождают сотрудники. Составляются акты по отъезду и по приему, — заявила Габдрахманова на встрече с недовольными переездом Госархива казанцами.

По ее словам, логистика уже рассчитана. К 15 декабря здания по ул. Сибирский тракт и ул. 8 Марта будут свободны.

Татьяна Демина