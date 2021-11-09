В МЧС по Татарстану рассказали, как не пострадать на дорогах во время гололедицы

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Завтра до шести часов вечера в Татарстане ожидается сильный порывистый ветер до 15-17 м/с и кратковременная метель с ухудшением видимости до 1-2 км. На дорогах может образоваться гололедица. Об этом предупреждают в МЧС по РТ.

Автовладельцам рекомендуется увеличить дистанцию между соседними транспортными средствами, избегать внезапного торможения. При торможении более безопасно несколько раз нажимать на педаль тормоза, чтобы подать сигнал позади стоящим автомобилям.

Фото: realnoevremya.ru

Особое внимание перед поездкой необходимо уделить техническому состоянию машины, в частности, тормозной системе и состоянию шин. По возможности следует отказаться от дальних поездок.

Снегопад и метель ожидаются в республике с начала следующей недели. Уже в ближайшие выходные в Татарстане температура опустится до -1...-3 градусов.

Диана Жиленкова