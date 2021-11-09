Минобрнауки: вузы вправе вводить QR-коды для посещения корпусов

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Российские вузы имеют право вводить систему пропуска по QR-кодам для вакцинированных студентов. Поскольку федеральный закон об образовании подразумевает автономность высших учебных заведений в принятии решений по организации образовательного процесса, то они могут самостоятельно принимать меры по недопущению распространения коронавируса.

Как напомнили в Минобрнауки РФ, вузы и научные организации могут продолжать образовательный процесс в формате самостоятельной работы или в удаленном режиме с применением дистанционных технологий, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Недавно сообщалось, что Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья решил провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения вузов. Как сообщил председатель совета, президент МФТИ Николай Кудрявцев, пока учебные заведения начнут движение по этому пути и потренируются.

Диана Жиленкова