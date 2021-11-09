Хуснуллина назначили председателем наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России

Вице-премьера РФ Марата Хуснуллина назначили председателем наблюдательного совета Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Ассоциация инновационных регионов России». Кроме того, избрали новых членов организации.

На заседании набсовета АИРР Хуснуллин сообщил, что в ближайшее время планируется рассмотреть заявки регионов для отбора инфраструктурных проектов и дальнейшего их финансирования. Это станет возможно после выделения дополнительных лимитов инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

По словам вице-премьера, на основании предложений регионов создадут перечень новых инвестиционных проектов.

Фото: tatarstan.ru

На сегодняшнем заседании набсовета АИРР, которое прошло в Москве, обсуждались вопросы развития агломераций. От президента Татарстана Рустама Минниханова поступило предложение расширить перечень агломераций с учетом предложений регионов.



Он напомнил, что в Стратегии социально-экономического развития РТ до 2030 года заложен агломерационный подход. На сегодняшний день в Татарстане определены три агломерации: Казанская, Камская, Альметьевская. В них проживают 3 млн человек, или 77% населения республики.



Татьяна Демина