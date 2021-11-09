В Казани направили в суд уголовное дело иностранца, сбившего сотрудника ДПС в центре города

Следственные органы СК РФ по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего водителя BMW, сбившего сотрудника ГИБДД в центре Казани. Он обвиняется в совершении применении насилия в отношении представителя власти.



По версии следствия, 17 октября обвиняемый, управляя автомобилем марки BMW, не подчинился законным требованиям сотрудников ГИБДД остановить машину. Началось преследование, в ходе которого его блокировали. Когда полицейские окружили автомобиль, парень наехал на одного из сотрудников и уехал по встречной полосе.

Фото: пресс-служба МВД по РТ (архив)

Причастность к совершению преступления обвиняемый признал полностью. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Напомним, инцидент произошел на перекрестке улиц Сибгата Хакима и Декабристов. В пресс-службе МВД по РТ сообщали, что парень ездил без водительских прав и управлял незарегистрированным автомобилем. Кроме того, в отношении нарушителя составили 21 протокол об административном правонарушении, в том числе за выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за проезд на запрещающий сигнал светофора (6 материалов). Обвиняемый — уроженец Узбекистана.



Татьяна Леухина