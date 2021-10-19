В Казани завели уголовное дело после наезда водителя BMW на инспектора ДПС

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Прокуратура Татарстана взяла на контроль расследование уголовного дела по факту наезда водителя BMW на инспектора ДПС. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Следственные органы в отношении 18-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, вечером в воскресенье юноша, управляя автомобилем марки BMW, находясь на перекрестке улиц Сибгата Хакима и Декабристов, наехал на инспектора ДПС. В результате он получил телесные повреждения. Расследование продолжается.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В пресс-службе МВД по РТ сообщили, что в отношении нарушителя составили 21 протокол об административном правонарушении, в том числе за выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за проезд на запрещающий сигнал светофора (6 материалов). Отмечается, что парень был без водительских прав и управлял незарегистрированным автомобилем.

Кроме того, юноша три месяца назад наехал на мужчину и скрылся с места ДТП. Также он нарушил режим проживания в РФ.

Татьяна Леухина