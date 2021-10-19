В Казани завели уголовное дело после наезда водителя BMW на инспектора ДПС
Прокуратура Татарстана взяла на контроль расследование уголовного дела по факту наезда водителя BMW на инспектора ДПС. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Следственные органы в отношении 18-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
По версии следствия, вечером в воскресенье юноша, управляя автомобилем марки BMW, находясь на перекрестке улиц Сибгата Хакима и Декабристов, наехал на инспектора ДПС. В результате он получил телесные повреждения. Расследование продолжается.
В пресс-службе МВД по РТ сообщили, что в отношении нарушителя составили 21 протокол об административном правонарушении, в том числе за выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за проезд на запрещающий сигнал светофора (6 материалов). Отмечается, что парень был без водительских прав и управлял незарегистрированным автомобилем.
Кроме того, юноша три месяца назад наехал на мужчину и скрылся с места ДТП. Также он нарушил режим проживания в РФ.
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