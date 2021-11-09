В Вахитовском районе Казани проведут ремонт водоотводных лотков за 35,6 млн рублей

По улице Право-Булачной в Вахитовском районе Казани проведут ремонт водоотводных лотков, на это из бюджета Татарстана выделят 35,6 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Ремонт планируется на участке от улицы Университетской до улицы Астрономической. Масштаб работ — 308 м. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Подать заявку можно до 16 ноября, аукцион проведут на следующий день.

Фото: commons.wikimedia.org / Belt777

Директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров на совещании в мэрии Казани заявил, что на ремонт сетей необходимо 65 млрд рублей.

Маргарита Головатенко