Израиль нанес авиаудар по территории Сирии

По территории Сирии произошел авиаудар ВВС Израиля. Ранения получили двое сирийских военнослужащих.

Атаки случились в 19:16. Израиль совершил их из воздушного пространства севернее Бейрута. Удары пришлись на несколько районов в центральной и прибрежной частях. Как заявили в командовании Вооруженных сил САР, ПВО отразили атаки и сбили значительную долю вражеских ракет, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

В марте грузовое судно, принадлежащее израильской компании, получило повреждения в Аравийском море в результате попадания в него иранской ракеты. Судно направлялось из Танзании в Индию и после атаки оно продолжило движение.

Диана Жиленкова