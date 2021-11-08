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Израиль нанес авиаудар по территории Сирии

22:41, 08.11.2021
Израиль нанес авиаудар по территории Сирии
Фото: pixabay.com

По территории Сирии произошел авиаудар ВВС Израиля. Ранения получили двое сирийских военнослужащих.

Атаки случились в 19:16. Израиль совершил их из воздушного пространства севернее Бейрута. Удары пришлись на несколько районов в центральной и прибрежной частях. Как заявили в командовании Вооруженных сил САР, ПВО отразили атаки и сбили значительную долю вражеских ракет, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

В марте грузовое судно, принадлежащее израильской компании, получило повреждения в Аравийском море в результате попадания в него иранской ракеты. Судно направлялось из Танзании в Индию и после атаки оно продолжило движение.

Диана Жиленкова
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