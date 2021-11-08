В Госдуме РФ прокомментировали причины, по которым приостанавливают выплату пенсии

Чаще всего выплата пенсии может прекратиться из-за несоответствия справок. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, особенно это касается справок по обучению. Например, на территории страны справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца студентов выдаются в единой форме. Однако того же нельзя сказать о документах из зарубежных образовательных учреждений. До сих пор они не отработаны международным сообществом, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Политик добавила, что в случае устранения различных препятствий, выплаты возобновляются очень быстро.

Незадолго до этого в Пенсионном фонде страны рассказали, при каких условиях может прекратиться выплата пенсий. Так, начисление могут остановить в четырех случаях. Например, выплаты прекращаются, если гражданин вовремя не подтвердил инвалидность.

Диана Жиленкова