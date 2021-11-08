В Казани в Бурнаевской мечети начались противоаварийные работы

В Бурнаевской мечети, расположенной в Старо-Татарской слободе Казани по адресу улица Ахтямова, 7, начались противоаварийные работы. Об этом сообщается в официальном «Инстаграме» Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Согласно проектной документации планируется восстановить отмостки по периметру здания, выполнить отсечную гидроизоляцию и провести работы по кровле. Завершить работы должны до конца 2021 года.

Мечеть была построена в 1872 году купцом первой гильдии Мухаметсадыком Бурнаевым по проекту архитектора Петра Романова. Раньше на этом месте находилась деревянная мечеть 1799 года постройки, которая сгорела. Здание является памятником культовой архитектуры в стиле эклектики с мотивами восточно-мусульманского и русского зодчества.

Про историю Бурнаевской мечети можно прочитать подробнее в материале «Реального времени».

Дарья Акимова