В Казани ликвидировали 87 мест концентрации ДТП

В Казани продолжается работа по ликвидации мест концентрации ДТП. Выявили 91 аварийно опасный участок, 87 уже ликвидировали. Сейчас работы завершаются еще на четырех участках. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

В этом году на дорогах установили 1,5 тыс. дорожных знаков, восемь светофоров, обустроили 12 искусственных дорожных неровностей. Куляжев отметил, что на аварийных участках произошли ДТП с 33 погибшими.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, в этом году на 181 участке улиц, на которых полностью отсутствовало освещение, установили 3 тыс. энергосберегающих светильников, сообщается на сайте мэрии Казани.

В Казани в 2021 году отремонтировали 145 городских улиц, 22 дороги в 13 поселках, а также подъездные дороги к шести садовым обществам, 89 внутриквартальных проездов, благоустроили дворы 430 домов. Общая площадь отремонтированных и построенных дорог составила 2 млн кв. метров.