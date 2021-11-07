Слуцкий после разгромного поражения в Ростове сослался на недостаток мастерства и характера игроков

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих впечатлениях после выездного поражения от «Ростова» в гостях (5:1). По его мнению, хозяева поля не заслужили победы с таким счетом.

— Очень трудно сформулировать впечатление, потому что у меня было полное ощущение, что в первом тайме мы контролировали игру, забили гол и имели еще один момент у Кварацхелии, который надо было реализовывать. Вместо того, чтобы уйти на перерыв при счете 2:0 мы ушли при счете 1:1. Ну и два быстрых мяча во втором тайме после достаточно грубых индивидуальных ошибок не оставили нам шансов вернуться в игру. Для меня это очень странный матч. Бывали крупные поражения, но доминирования на такой счет у соперника не было.

Специалист объяснил провал во второй половине встречи грубыми индивидуальными ошибками игроков, а также недостатком мастерства.

— Такой плохой второй тайм связан с тем, что мы допустили очень простые индивидуальные ошибки и, к сожалению, не смогли вернуться в игру. Где-то в этих эпизодах не хватило мастерства, а дальше не хватило характера, чтобы попытаться переломить неудачно складывающийся матч.

Следующий поединок казанцы проведут в Сочи с местной одноименной командой 21 ноября. Поединок состоится после перерыва на игры национальных сборных.