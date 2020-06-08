Товарооборот России и Китая с января снизился на 4,3%

Товарооборот России и Китая с начала года сократился на 4,3% и составил $40,89 млрд. В целом экспорт Китая по миру в условиях пандемии COVID-19 упал на 8% — до $1,6 трлн. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР.

Ввоз товаров из Китая в Россию сократился на 7,3%, до $16,95 млрд. Импорт российских товаров в КНР снизился меньше, на 2,1%, до $23,95 млрд. В мае объем торговли между двумя странами составил $7,37 млрд.

В 2019 году товарооборот России и Китая составил $110,7 млрд.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот с Китаем к 2024 году должен достичь $200 млрд.

