Новости экономики

01:57 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Товарооборот России и Китая с января снизился на 4,3%

00:29, 08.06.2020
Товарооборот России и Китая с января снизился на 4,3%
Фото: wikipedia.org

Товарооборот России и Китая с начала года сократился на 4,3% и составил $40,89 млрд. В целом экспорт Китая по миру в условиях пандемии COVID-19 упал на 8% — до $1,6 трлн. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР.

Ввоз товаров из Китая в Россию сократился на 7,3%, до $16,95 млрд. Импорт российских товаров в КНР снизился меньше, на 2,1%, до $23,95 млрд. В мае объем торговли между двумя странами составил $7,37 млрд.

В 2019 году товарооборот России и Китая составил $110,7 млрд.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот с Китаем к 2024 году должен достичь $200 млрд.

Экономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем