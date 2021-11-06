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Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре, ухудшении видимости и гололедице в воскресенье

14:14, 06.11.2021
Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре, ухудшении видимости и гололедице в воскресенье
Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье. Сообщение опубликовано на сайте организации.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ночью и днем 7 ноября на территории республики прогнозируется сильный юго-западный, западный ветер порывами 17—22 м/с, в восточных районах РТ ожидается ухудшение видимости в осадках до 1—2 км, кратковременно менее 1000 метров; на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Ранее синоптик КФУ рассказал, что первая декада ноября обещает быть достаточно теплой, с положительной температурной аномалией порядка плюс 4 градусов, отметил специалист. Отмечается, что с пятого на шестое ноября ожидается понижение атмосферного давления.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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