В Казани разыскивают очевидцев наезда на пешехода

В Казани сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло вчера напротив дома 16А по ул. Мавлютова. Водитель неустановленного авто наехал на 22-летнюю девушку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. Ей оказали медицинскую помощь в травматологическом пункте и отпустили домой. По предварительным данным, автовладелец выбрал небезопасную скорость в то время, как девушка шла справа в попутном направлении.

Фото: pixabay.com

В ведомстве также привели данные, согласно которым в минувшую пятницу в городе произошло 103 ДТП, из них пять с пострадавшими. Травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира, водитель и пешеход.

Вчера в Набережных Челнах водитель автомобиля «Митцубиси Аутлендер» сбил на Альметьевском тракте пешехода, который был охранником в одной из организаций.

Диана Жиленкова