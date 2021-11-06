Сегодня две СНГ-команды NAVI и Gambit сразятся в полуфинале PGL Major Stockholm 2021

Сегодня в Стокгольме померятся силами две команды из дивизиона СНГ Natus Vincere и Gambit Esports. Матч пройдет в рамках полуфинала PGL Major 2021 по CS:GO.

NAVI в своем четвертьфинале обыграли Team Vitality — 2:0 (16:11 на Dust2, и 16:13 на Nuke). Команда Дана apEX Мадесклера заняла 5—8 места и заработала $70 тыс.

Российский коллектив Gambit Esports в свою очередь выбил из турнира бразильский коллектив FURIA Esports. Таким образом победитель пары NAVI — Gambit Esports сыграет с кем-то из другой полуфинальной пары G2 и Heroic.

PGL Major Stockholm 2021 проходит с 26 октября по 7 ноября. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере $2 млн.