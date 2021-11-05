«Синтез» обыграл «Синтез УОР» в Чемпионата России по водному поло

Действующий чемпион России по водному поло «Синтез» обыграл в первом матче 8 тура свою молодежную команду «Синтез УОР» со счетом 19-7 (5-1, 5-3, 6-3, 3-0). Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Синтез» первым открыл счёт в матче, провел 5 безответных мячей, после чего позволил сопернику распечатать и свои ворота, 5-1. Во втором тайме ватерполисты из «Синтез УОР» сократили отставание до 3 мячей, но большего сделать не смогли.

В третьем периоде подопечные Марата Закирова забили максимальное количество голов в этом матче — 6 (пропустив вдвое меньше). Сразу два из них — на счету капитана Сергея Лисунова, который стал лучшим бомбардиром поединка с 4 мячами в своём активе.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, поединки 8 тура Чемпионата России проходят без зрителей.Повторный матч «Синтез» и «Синтез УОР» проведут завтра, начало — в 12:00.