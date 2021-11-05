Детали подготовки и полета белорусского космонавта обсудят в ближайшее время

Национальная академия наук Белоруссии и «Роскосмос» скоро начнут обсуждение полета белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС), сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскосмоса».

— Все организационные и технические детали будут обсуждены с коллегами в ближайшее время, — отметили в пресс-службе.

Президент России одобрил предложение о возможном включении в состав Международной космической станции белорусского космонавта. Об этом он заявил на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси, в котором он принял участие по видеосвязи из Севастополя.

Алексей Нечаев