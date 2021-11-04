В Казани активисты «отменили» QR-коды в ТЦ «Тандем»

В Казани группа людей пускала посетителей в ТЦ «Тандем» без QR-кодов, таким видео поделились пользователи социальных сетей.



Группа спорила с охраной, утверждая, что, не пуская граждан в ТЦ, они занимаются незаконной деятельностью. Всем посетителям активисты сказали проходить без проверок, так как «народ все отменил».

На вопросы охранника один из активистов ответил, что народу «не надо, чтобы его кто-то возглавлял».

Недавно похожая ситуация произошла в Нижнекамске: активисты начали пускать в торговый центр граждан без QR-кода. Инцидентом заинтересовалась полиция. Активистов хотят привлечь к административной ответственности.

Маргарита Головатенко