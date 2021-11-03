Цены на билеты выставочного матча «Ак Барса» и «Авангарда» в Дубае будут достигать 15,7 тысячи рублей

Сегодня началась продажа билетов на выставочный матч KHL World Games регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом», который пройдет в Дубае 3 декабря.

Как стало известно, билеты продаются пакетами сразу на два места, а самая низкая цена такого пакета составляет 300 дирхамов (5,8 тысячи рублей), самый дорогой пакет оценивается в 810 дирхамов (15,7 тысячи рублей).

Матч между казанской и омской командами приурочен ко Дню России на «Экспо-2020» в Дубае и пройдет на Coca Cola Arena вместимостью 17 тысяч зрителей, а во время хоккейных матчей — 12 тысяч зрителей.

Стартовала продажа билетов на вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом»и «Ак Барсом», который пройдет 3 декабря в Дубае.

Билеты продаются пакетами на два места, минимальная цена такого пакета составляет 300 дирхамов (5,8 тысячи рублей), самый дорогой пакет стоит 810 дирхамов (15,7 тысячи рублей).

«Ак Барс» ранее уже выступал в рамках KHL World Games. В декабре 2019 года казанцы сыграли с уфимским «Салаватом Юлаевым» в швейцарском Давосе. Тогда в овертайме победу уфимскому клубу принес Филип Ларсен (4:3).