В Казани мужчина напал на девушек с плакатами QR-кодов магазина

Фото: скриншот видео

В Казани у торгового центра «Тандем» мужчина вырвал у девушки плакат с QR-кодом, по которому можно перейти в instagram-аккаунт местного магазина картин. После этого он сломал картинку и прошелся по ней.

Видео инцидента в редакцию «Реального времени» прислал читатель. Он рассказал, что когда проходил мимо ТЦ, увидел, как двое подошли к трем девушкам-промоутерам, один вырвал картинку с изображением QR-кода, «устроили потасовку и скрылись». На кадрах видно, что второй человек бездействует и просто стоит рядом, наблюдая, как его друг «расправляется» с постером.

скриншот видео

После того как мужчина сломал один из трех плакатов, оба приятеля ушли от торгового центра.

скриншот видео

Автор видео считает, что мужчина, который напал на девушек-промоутеров у «Тандема», является противником QR-кодов, введенных в Татарстане и других регионах России из-за распространения коронавируса.

скриншот видео

Татьяна Демина