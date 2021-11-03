Уборщики из Тольятти пожаловались в Нижегородское УФАС на Арбитражный суд Татарстана

Фото: Максим Платонов

Не получилось скопировать — обжаловали

Как стало известно «Реальному времени», определение подрядчика по тендеру Арбитражного суда Татарстана стоимостью 9,3 миллиона рублей на оказание услуг по уборке и содержанию помещений и прилегающей территории его здания приостановили по жалобе. Выяснилось, что ООО «МД-Консалтинг», зарегистрированное в Тольятти, не смогло скопировать текст из документации, размещенной Арбитражным судом Татарстана на портале госзакупок. При этом требования заказчика занимают 171 страницу.

— Информация, которая содержится в файле «ПИЛОЖЕНИЕ №1 к техническому заданию.pdf», имеет некопируемый формат, что существенно затрудняет процесс подготовки заявки, — говорится в жалобе. Невозможность скопировать текст «МД-Консалтинг» решил подтвердить скриншотом, на котором видно, что сделать это действительно не получается.

К слову, «МД-Консалтинг» указал название, с которым Арбитражный суд РТ разместил файл — с потерянной буквой «р». На портале госзакупок прикреплены два файла с названием «ПИЛОЖЕНИЕ №1 к техническому заданию» и «ПИЛОЖЕНИЕ №1.1 к техническому заданию».

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В обоснование своей претензии «МД-Консалтинг» привел позицию Минэкономразвития РФ, изложенную в письме от 23 мая 2016 года № Д28и-1299. В нем ведомство указало — необеспечение заказчиком возможности поиска и копирования фрагментов текста размещенной в ЕИС информации является ограничением для ознакомления с такой информацией, а также противоречит положениям закона о контрактной системе.

Сейчас «МД-Консалтинг» хочет добиться, чтобы АС Татарстана обязали разместить документацию к аукциону надлежащим образом. Что интересно, компания из Самарской области подала жалобу на Арбитражный суд РТ в Управление ФАС по Нижегородской области.

Что интересно, компания из Самарской области подала жалобу на Арбитражный суд РТ в Управление ФАС по Нижегородской области. Фото niann.ru

Требование к моющим средствам тоже не устроило

На невозможности скопировать информацию из документации Арбитражного суда РТ претензии «МД-Консалтинг» не закончились. Нарушение российского законодательства о контрактной системе закупок компания увидела и в том, что заказчик якобы неправомерно установил требование к предоставлению конкретных показателей товаров по ряду позиций.

Если говорить конкретнее, то «МД-Консалтинг» посчитал, что предъявление требований к моющим средствам, таким как «Кислотное средство для удаления мочевого камня и сопутствующих запахов», «Средство для сантехники против ржавчины», «Средство для очистки сантехники», «Мешки (пакеты) для мусора» и тому подобное, увеличивает возможность совершения участниками закупки ошибок при подготовке первой части заявки и, как следствие, отказа в допуске к торгам.

«МД-Консалтинг» указывает — техническое задание сформулировано Арбитражным судом РТ так, что моющие средства при оказании услуг по уборке помещений используются, а не поставляются. При таком раскладе от участника закупки требуется только дать согласие, а не указывать конкретные показатели товаров и страну происхождения при оказании услуг.

«МД-Консалтинг» указывает — техзадание сформулировано так, что моющие средства при оказании услуг по уборке помещений используются, а не поставляются. Фото zt-gazeta.ru

Доказать свою правоту «МД-Консалтинг» попробовало и через письмо ФАС. В прошлом году антимонопольщики разъяснили, что заказчик при проведении закупки не имеет права требовать предоставления в составе заявки конкретных показателей товара, соответствующих значениям, установленным в документации о закупке, указания на товарный знак, если товаром являются моющие средства и т.п.

В аукционе участвовал всего один участник

Отметим, что Арбитражный суд Татарстана уже успел определиться с подрядчиком по тендеру на оказание услуг по уборке и содержанию помещений и прилегающей территории здания. К слову, его начальная цена составила более 9 миллионов рублей.

На участие в аукционе поступила всего одна заявка — ее направило ООО «Аника». С этой компанией Арбитражный суд Татарстана и планировал заключить контракт. Однако в день рассмотрения заявки, 29 октября, поступила жалоба от «МД-Консалтинга». В самом документе компания обращает внимание, что направила ее до даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В «МД-Консалтинге» на вопрос «Реального времени» о мотивах, по которым компания направила жалобы, четкого ответа не дали. Уклончиво ответили и на вопрос, были ли планы участвовать в тендере, объявленным Арбитражным судом РТ. Исходя из формулировки «существенно затрудняет процесс подготовки заявки» в жалобе, все же можно сделать вывод, что такое намерение у компании было.

Работы в здании Арбитражного суда Татарстана требовалось проводить весь 2022 год — с 1 января по 31 декабря. Фото: Максим Платонов

Более 9 миллионов из федерального бюджета планировалось направить на уборку и содержание семиэтажного здания Арбитражного суда Татарстана, которое находится в Казани по улице Ново-Песочной, 40. Работы требовалось проводить весь 2022 год — с 1 января по 31 декабря.

В лифтах, в залах судебных заседаний, приемных, кабинетах судей и начальников отделов, на постах охраны, в бюро пропусков и кабинете водителей заданием предусмотрена комплексная и поддерживающая уборка, проводимая ежедневно. В зале президиума порядок требуется наводить по заявке АС РТ, в дни проведения массовых мероприятий. В дни выпадения снега подрядчик должен очищать от снега крышу и стилобат.

На прилегающей к зданию Арбитражного суда территории ежедневно требуется подметать, чистить урны и сточные канавы и т.д. Летом необходимо поливать водой асфальтированные

дорожки, тротуары и отмосток по периметру объекта, зимой — расчищать снег и наледь.

Татьяна Демина