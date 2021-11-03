В России 19 ноября появится новый праздник — День преподавателя высшей школы

Фото: Дмитрий Резнов

В России будет отмечаться новый праздник 19 ноября — День преподавателя высшей школы. Такой приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По мнению главы Минобрнауки преподавать — это не просто передавать знания, но и заинтересовать ученика чем-то новым. Чтобы подчеркнуть ценность труда преподавателей, было решено учредить новый профессиональный праздник. Дата 19 ноября выбрана неслучайно. Это день рождения основателя Московского государственного университета Михаила Ломоносова.

Проект постановления Правительства РФ, утверждающего этот праздник, был вынесен Минобрнауки России на общественное обсуждение весной. В октябре премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству принять нормативные документы о новом дне.

Фото: kpfu.ru

В начале октября в России установили День отца. Его будут отмечать в третье воскресенье октября. В этом году дата выпала на 17 октября. День установлен в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.





Дарья Акимова